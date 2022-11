Il Natale a Palazzo Chigi

Palazzo Chigi è sempre più al centro degli eventi culturali turistici di Ariccia. Anche per il periodo natalizio, infatti, l’amministrazione comunale ha scelto il palazzo storico come location per diversi eventi.

In particolare sono stati organizzati, in collaborazione con l’associazione culturale “ChissàDove”, due laboratori natalizi artistici per bambini dai 6 agli 11 anni seguiti da una visita guidata del complesso. Si inizierà sabato 10 dicembre alle ore 16:00 con il laboratorio “I Chigi hanno rubato la stella ai Re Magi” mentre il secondo appuntamento dal titolo “Foglie dorate non solo a Natale” è previsto per domenica 11 dicembre alle ore 11:00.

“I Laboratori, che si svolgeranno all’interno delle sale di Palazzo Chigi, sono stati studiati appositamente per far sì che i bambini realizzino le loro opere d’Arte, entrando a contatto con le nostre meraviglie artistiche e con il Natale” ha commentato Anna Lory Di Felice Consigliera Comunale con delega a Palazzo Chigi. “Mentre i bambini svolgeranno i laboratori, gli adulti accompagnatori avranno la possibilità di ammirare attraverso una visita guidata la bellezza delle sale, completamente arredate e in ottime condizioni decorative, del Palazzo progettato dal grande Gian Lorenzo Bernini. Palazzo Chigi – ha concluso la Di Felice – è sempre più il centro delle iniziative culturali e turistiche della nostra città e aprirlo ai bambini è un modo per farli sentire parte di una comunità territoriale ricca di arte e di storia”.



Il costo è di 15€ per i bambini che parteciperanno al laboratorio e di 10€ per gli adulti accompagnatori che vorranno fare la visita guidata del palazzo.

I posti sono limitati, per partecipare agli eventi è necessario effettuare l’iscrizione compilando i moduli presenti sul sito di Palazzo Chigi: www.palazzochigiariccia.it nella sezione “eventi”. La conferma della prenotazione degli eventi avviene attraverso l’acquisto del biglietto su TicketOne (link presente nei moduli della sezione del sito sopra citata).