Ad Anguillara la cucina tradizionale si mette in mostra

Si è da poco conclusa la manifestazione “Cooking & music show”, svoltasi all’ex consorzio agrario di Anguillara Sabazia, col supporto della Pro Loco, e presentata dalla lady chef Anna Facchini.

L’evento aveva come obiettivo quello di valorizzare la cucina e gli ingredienti tipici della zona sabatina, partendo dal pesce come il Coregone fino ad arrivare al dessert come la crostata di Pomiciò.

Ad aprire le danze è stato il sindaco Angelo Pizzigallo, il quale ha espresso tutto il suo interesse nel ripetere negli anni in avanti il progetto e tutta la sua gratitudine agli chef invitati, che con il loro lavoro mantengono viva la tradizione culinaria di Anguillara.

Infatti i cuochi invitati all’evento, mandato in diretta streaming, erano numerosi e provenienti dai ristoranti di tutta la cittadina, da “Massimino” a “Il Pioppo”, e si sono divertiti nel cucinare di fronte alle molte persone che, incuriosite dagli stand di cibo e vino antistanti l’ex consorzio, sono venute ad assistere. A dare ancora più colore alla giornata, non solo, erano i premi che venivano conferiti, dal sindaco e la sua giunta, ai rappresentanti dei vari locali al termine della loro performance, ma anche il magistrale lavoro degli studenti della scuola alberghiera “ Domizia Lucilla” di Monte Mario.

“L’agone” era presente e come al solito è sempre pronto a supportare le iniziative che, come questa, sono un modo per unire e creare legami tramite la cultura in ogni sua forma, perché è tramite la cultura e il dialogo, che essa origina, è possibile dar vita a un senso di comunità degno di essere definito tale e in fondo qual è il miglior modo di far parlare due o più persone se non farle sedere ad un bel tavolo imbandito?

Claudio Colantuono

Redattore L’agone