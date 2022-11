Riflessioni pre-natalizie

Si avvicinano le feste e Uno Spazio per Te (USpT), che collabora con la Body Art Therapy Italia, di Anna Maria Mazzini, vuole suggerirvi un regalo diverso, quest’anno, un regalo che fa riflettere nutrendo speranza e nuove possibilità.

Regalare un calendario è un gesto usuale che rientra nelle nostre tradizioni, ma regalare un calendario della Body Art Therapy Italia, è qualcosa di più .

Significa donare il coraggio a chi sta attraversando un esperienza oncologica.

Significa donare la forza della solidarietà.

Significa ricordarci che la nostra più grande ricchezza è quella di saper ascoltare l’altro a cuore aperto e poter condividere le proprie esperienze.

Per questo motivo diamo risalto è supportiamo questa stupenda iniziativa che accompagna le donne operate al seno, in una esperienza di re-frame, attraverso il morbido contatto dei pennelli, il calore dei colori e la sensibilità dell’artista che disegna nuove infinite possibilità di attraversare la malattia oncologica e le sue conseguenze, un esperienza molto catartica di grande valenza terapeutica.

Facciamo onore al coraggio di queste donne e alla genialità di Annamaria Mazzini, che ha creato questa straordinaria opportunità di condivisione, affinché questo Natale sia davvero all’insegna dell’amore che ci ha messo al mondo.

Di seguito consigliamo a chi ancora non è in possesso del calendario di utilizzare il link per prenotare la propria copia.

Rosaria Giagu

psicologa-psiconcologa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm4wd6kpfymv06UovFVHgPHGWOL0jt-lC6Sd3oXsCSCc9MjQ/viewform