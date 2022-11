Trevignano, il ruolo e il contributo della diplomazia a sostegno delle donne

Al centro dell’incontro esperienze diplomatiche a sostegno delle Pari Opportunità nel mondo

L’Amministrazione comunale con l’occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, insieme all’Associazione Italo-Araba Assadakah, l’Associazione Italo-Libanese Il cedro per la pace e la Lega degli Stati Arabi, ha organizzato un seminario in Aula Consiliare,per raccontare e dare voce alle tante donne che si impegnano e lavorano per garantire i diritti fondamentali, andando oltre alle differenze di genere.

Apre il sindaco, Claudia Maciucchi, ringraziando innanzitutto la preziosa collaborazione di tutti i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione del seminario; un tema che unisce la comunità, l’eliminazione della violenza e delle discriminazioni di genere, attraverso la condivisione di storie ed esperienze di tante donne, che ogni giorno, con l’arte della diplomazia, difendono la pace e la libertà.

I preziosi contributi, di S.E. InasMekkawy, Capo Missione Diplomatica Lega Stati Arabi, di S.E. TsovinarHambardzumyan, Ambasciatrice della Repubblica Armena, di SoumayaHadef, Consigliere Affari Esteri Ambasciata d’Algeria, di ZakiaSeddiki, Presidente dell’associazione Mama Sofia, e di Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione per le Pari Opportunità della Regione Lazio, sono stati moderati daigiornalisti della stampa estera Talal Khrais e Myriam Muhm, che ringraziamo particolarmente, per aver reso possibile la comunicazione. Il dibattito è stato arricchito con la voce e la musica di Rita Tekeyan, un’artista che ha interpretato e tradotto canti armeni, incantando il numeroso pubblico.

Come redazione de L’agone, ringraziamo anche l’Assessore per le Pari Opportunità del Comune di Trevignano, Viola Catena, per aver coordinato la gestione del seminario, mettendo in evidenza non solo i numeri relativi ai femminicidi, ma anche il ruolo delle donne impegnate nella diplomazia in contesti diversi da quelli in cui viviamo noi. Storie di sconfitte ma anche di vittorie, di obiettivi raggiunti, di stereotipi da superare, una straordinaria occasione di confronto, che grazie a Radio Lago Web presto potremo ri-ascoltare in Podcast.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone