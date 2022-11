“Sport e Giovani – Oratori, dove tornare a fare sport” è il tema del convegno in programma mercoledì 23 novembre, alle ore 10, a Roma, presso l’Istituto Santa Maria (in Viale Manzoni, 5). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari D’Oro al Merito Lazio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Lazio. All’incontro, che sarà moderato da Ugo Russo, sarà ospite l’ex campione e maestro di Sport Giancarlo De Sisti.

Molti campioni sportivi sono nati e cresciuti in Oratorio. Tutti riconoscono che lo sport praticato negli oratori è stato ed è ancora oggi un anello fondamentale e indispensabile per lo sviluppo e la crescita del sistema sportivo italiano. Molti ritengono che si debba tornare a un maggior protagonismo dello sport oratoriano, riconoscendo da un lato che lo sport oggi si pratica prevalentemente fuori dagli oratori e dalle parrocchie, ma riconoscendo anche dall’altro lato che l’allontanamento della pratica sportiva dagli ambienti oratoriani e parrocchiali ha portato ad uno svuotamento valoriale e di senso dello sport stesso. Il convegno ripercorrerà l’importanza dell’alleanza tra sport e oratorio. L’attuale rapporto tra lo sport moderno e l’Oratorio è il punto di arrivo di un percorso, che non si è mai interrotto, consentendo di accumulare un patrimonio progettuale ed esperienziale alla cui luce vanno comprese le proposte odierne.