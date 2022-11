Regione Lazio, la settimana firmata Minnucci

RegioneLazio. In settimana il Consiglio Regionale ha approvato il Collegato al bilancio 2022. Tra le tante disposizione porta con se importanti decisioni come gli aiuti economici per contrastare il caro bollette oppure il trasferimento di alcuni poteri dalla Regione Lazio a Roma Capitale.

GrazieNicola. Dopo l’approvazione del Collegato sono arrivate le dimissioni del Presidente Nicola Zingaretti che ha governato la nostra Regione per 10 anni. Nel 2013 avevamo ereditato una Regione sull’orlo del fallimento, dopo un lungo lavoro, oggi il Lazio ha i conti in ordine e tutte le caratteristiche per essere la forza trainante del nostro Paese, rilanciare l’economia e creare nuovi posti lavoro.

Lazio2023. Grande partecipazione al Teatro Brancaccio per la presentazione di Alessio D’Amato come candidato Presidente alle prossime elezioni regionali. Assessore uscente alla Sanità, è stato la figura centrale per le politiche di contrasto al Covid e per il risanamento dei conti nella sanità. Sin dall’inizio l’ho ritenuto il miglior candidato possibile per chi vuole continuare la strada del rilancio della Regione Lazio.

Emiliano Minnucci