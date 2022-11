L’indagine, le imprese italiane e transizione ecologica

Più di 8 imprese su 10 in Italia (83% del totale) ritengono la transizione ecologica necessaria e la vedono come un cambiamento fondamentale per superare le crisi ambientali ed economiche.

Oltre un’impresa su due ha già adottato misure per usare in modo più efficiente energia ed acqua, il 49% per ridurre e per riciclare i propri rifiuti e il 34% nell’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il 75% delle imprese ha un livello di preoccupazione medio o elevato per i cambiamenti climatici e solo il 25% dichiara di non essere preoccupato. Ma nonostante questa preoccupazione solo un’impresa su cinque ha attuato al suo interno misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

È quanto emerge dall’indagine, realizzata dalla Fondazione e da EY che sarà presentata agli Stati Generali della Green Economy, in occasione di Ecomondo-Key Energy, a Rimini l’8 e il 9 novembre prossimi.