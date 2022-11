Violenza sulle donne, investimento di altri due milioni di euro

«Investiamo altri due milioni di euro contro la violenza sulle donne per rifinanziare il contributo di libertà a chi inizia una nuova vita; per assistenza psicologica e sociale. In questi anni abbiamo raddoppiato la rete di ascolto e accoglienza con 34 centri antiviolenza e 15 case rifugio. È il Lazio contro la violenza e vicino alle vittime», questo l’annuncio del presidente Nicola Zingaretti.

«Un altro investimento importante del Lazio – ha commentato la capogruppo del Partito Democratico Marta Leonori – e un segnale importante che prosegue nel lavoro svolto fin qui con l’apertura dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti su tutto il territorio regionale. Un altro passo in avanti di una Regione che, con una grande squadra di consigliere e con il costante impegno del presidente Nicola Zingaretti e dell’assessore Enrica Onorati, conferma il nostro impegno a fianco delle donne e per il contrasto alla violenza di genere».