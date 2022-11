Leonori: «Attivo il bando per esperienze formative fuori regione e all’estero»

«È di nuovo attivo “Torno subito”, il bando della Regione Lazio che in questi anni ha dato la possibilità a tanti giovani di realizzare esperienze formative e lavorative fuori Regione o all’estero. Una bellissima occasione da cogliere e che ha come punto cardine quello di favorire nuove conoscenze ed esperienze lavorative». A comunicarlo la capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Marta Leonori.

«Possono partecipare al bando studenti universitari, laureati e diplomati italiani o stranieri, inoccupati o disoccupati, che abbiano meno di 35 anni e siano residenti nel Lazio. Si può partecipare presentando la domanda che si può scaricare dal sito della regione Lazio (www.regione.lazio.it/cittadini/formazione) oppure dal sito lazioeuropa.it entro il 30 novembre per la compilazione della prima parte della domanda e a partire dal 1 febbraio ed entro il 31 marzo per l’invio della seconda parte della documentazione. Un’investimento importante per cui mi sento di ringraziare il Presidente Nicola Zingaretti e l’Assessore Claudio Di Berardino – conclude Leonori – per aver realizzato in questi anni iniziative con l’obiettivo di sostenere il futuro professionale dei giovani».