“Maratona Mattei per sempre”, la prima uscita

Si è tenuto a Palazzo Valentini il primo dei tre incontri della “Maratona Mattei per sempre”, organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani in occasione del sessantesimo anniversario della tragica morte di Enrico Mattei. Seguiranno gli appuntamenti a Rieti, il 1° dicembre, e a San Donato Milanese il 4 dicembre. Presenti, oltre alla presidente ANPC Mariapia Garavaglia, Mario Rencricca, Presidente Nazionale Associazione Pionieri Veterani ENI e Aldo Ferrara, autore del libro “Enrico Mattei il Visionario”, che ha tenuto la lectio magistralis prima del concerto di chiusura, nella corte di palazzo Valentini, del coro “virgo fidelis” del comando generale dei carabinieri accompagnato dall’orchestra da camera “ars ludi” dell’International Music Institute.

“Mattei è una figura centrale per il nostro paese, che ha contribuito alla Resistenza, alla ricostruzione e alla difesa dell’Italia nel dopoguerra, lottando per l’indipendenza energetica e impartendo una lezione quanto mai attuale alla politica nazionale e internazionale. Oggi è centrale per la stessa tenuta dei sistemi democratici il tema dell’approvvigionamento delle risorse, dati i sempre più elevati costi diretti e indiretti, economici e sociali, dello sfruttamento dei giacimenti stranieri e dei rapporti tra fornitori e consumatori. Noi tutti siamo chiamati ad amministrare i nostri territori rendendo realtà una politica economica ed energetica sostenibile, che innovi e investa sulle rinnovabili e sulle risorse proprie, incentivando privati e soggetti pubblici a politiche e investimenti in questa direzione. Affrontiamo oggi una nuova crisi, ampiamente prevedibile se legata alla lettura del passato. Per questo è importante ricordare Mattei, le sue azioni e convinzioni, per continuare a sostenere e far crescere il nostro Paese, uscendo dai vincoli attuali che ne frenano lo sviluppo”. Mariano Angelucci, Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale.