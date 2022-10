Prossimamente… “Spaghetti banjo”

Il 20 novembre alle ore 21.30, un evento storico musicale e cinematografico unico nel suo genere presso lo splendido e vivace Teatro Comunale di Canale Monteranno, oggi centro nazionale e internazionale per l’innovazione nello spettacolo. Questo straordinario evento speciale è l’incontro di personalità storiche del jazz per la prima mondiale del cortometraggio jazz “Spaghetti Banjo”, un progetto che è stato in divenire ed è uscito vittorioso dalla pandemia di Covid degli ultimi due anni.

Il corto presenta alcuni temi che ora tutti affrontiamo: il custodire il valore di una musica passata, come quella del Jazz del “Golden Age”, il rapporto tra l’amore e la morte, vinto, quest’ultimo, dall l’amore stesso che va oltre la forma materiale rappresentata dalla storia dei nostri due protagonisti che scelgono di rivolgersi ad un futuristica clinica dove le anime possono sceglere di continuare il loro viaggio insieme in una dimensione apparentemente a noi, sconosciuta. Una squadra di attore e technici, tutti amanti del Jazz, hanno collaborato per dar vita a questo progetto. La sceneggiatura nasce dalla collaborazione tra Clive Riche, e l’amico regista Varo Venturi.

Il film racchiude molte star del mondo del jazz e dell’audiovisivo, e sarà l’occasione per l’ormai Mitico Maestro del Jazz Lino Patruno di essere presente e salire sul palco del Teatro di Canale Monteranno.

Straordinario anche il format della serata. Il Grande Filosofo e dramaturgo Esper Russo e Tiziana Biscontini Regista e poliedrica performer, apriranno l’evento con il benvenuto e la presentazione della “The Old Records Band”, guidata dallo Star Vocalist Clive Riche cantante internazionale, attore e innovatore artistico ora residente in Italia, che con l’affascinante Stage Artist Rosmunda D’Amico ha prodotto questo film, uno storico documento jazzistico dopo un viaggio condiviso in macchina attraverso il centro mattutino di Roma con il Maestro Patruno.

La loro conversazione (frutto di una collaborazione che dura ormai da 30 anni) è stata l’ispirazione per il film, che come per magia è emerso come un fiore in un mare di difficoltà .Sraà il primo di molti episodi futuri proiettati, per rivelare e presentare temi complessi in una sintonia musicale, ad un pubblico più ampio. Dopo l’iniziale presentazione jazz di Clive Riche, presenterà i musicisti di fama mondiale (Gianluca Galvani, tromba, Carlo Ficini trombone, Giorgio Cuscito, pianoforte e sax, Riccardo Colassante, batteria, Guido Giacomini, contrabbasso, e con la partecipazione di Enrico Cresci alla sua chitarra magica.) La proiezione del cortometraggio sarà coronata dalla presenza del Maestro Patruno che ad 86 anni, da poco compiuti è oggi Re incontrastato del Jazz Tradizionale in Italia. Illuminerà il palco con il suo storico banjo per uno spettacolare primo concerto in questo teatro, ed il risultato saranno solo emozioni forti x tutti coloro presenti quelli presenti, passati e futuri in una serata di magistrale celebrazione musicale, filosofica e visiva.!