Città metropolitana in visita nelle XII municipio

Il consigliere Delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, questa mattina ha visitato quattro istituti superiori di Roma del XII municipio, assieme al Presidente Elio Tomassetti e all’Assessore alle politiche scolastiche del Municipio Maria Stella Squillace.

“Al Liceo “Caravillani”, stiamo risolvendo una problematica legata ad una perdita sul muro di contenimento, dove l’inizio dei lavori è previsto nel mese prossimo. In questo istituto, inoltre abbiamo realizzato il rifacimento e l’impermeabilizzazioni delle coperture e parte delle facciate, oltre a ripristinare i locali adibiti all’ex custode trasformati in laboratori come richiesto dal Dirigente scolastico Carlo Eufemi.

Nel Liceo Scientifico “Morgagni”, con la Dirigente scolastica Patrizia Chelini, ci siamo impegnati nel rifacimento della passerella di accesso per disabili alla palestra oltre alla sostituzione del sistema di areazione del teatro dell’istituto, i agibile da 3 anni.

I sopralluoghi sono proseguiti al Liceo “Montale”, dove sono stati programmati una serie di interventi, comunicati al Dirigente Scolastico Francesco Rossi, nella succursale di via di Bravetta, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, saranno eseguiti lavori per il rifacimento delle coperture del tetto, per la messa in sicurezza delle aree esterne e per la ristrutturazione del 4° piano attualmente in disuso.

Infine al Liceo “Malpighi”, alla Preside Paola Vigoroso, abbiamo comunicato l’investimento di oltre 1 milione di euro per l’ottenimento del CPI (certificato prevenzione incendi)”. Continua il nostro lavoro di controllo e investimenti nelle scuole della Città metropolitana.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica CMRC