Al Fatebenefratelli il convegno “Prevenzione nel tumore alla mammella”

Si è tenuto ieri presso l’Ospedale Fatebenefratelli Gemelli – Isola Tiberina il convegno “Prevenzione nel tumore alla mammella”, nell’ambito dell’iniziativa #IsolaRosa2022. Al termine, sono state accese luci rosa per illuminare l’Isola Tiberina e l’Ospedale alla presenza delle autorità e della Pattuglia a cavallo del corpo femminile del comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

“Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e molte sono le iniziative volte a promuoverla nella nostra regione. Il tema affrontato oggi offre espunti interessanti sull’importanza – anzi la forza – del movimento all’interno di percorsi riabilitativi. Uno stile di vita sano che includa lo sport sia per prevenire patologie sia all’interno di percorsi di riabilitazione è una via maestra da sostenere e promuovere. Come Città metropolitana vantiamo una lunga collaborazione con associazioni come la Susan G. Komen e la Carovana della prevenzione, consapevoli dell’importanza di raggiungere ogni luogo, anche il meno servito dal punto di vista sanitario, per informare e offrire servizi di prevenzione a tutte le donne. Interessanti anche le opportunità che possono svilupparsi avviando percorsi di pratica sportiva finalizzato al benessere delle pazienti sul territorio di Città metropolitana.

Alessia Pieretti, delegata all’innovazione tecnologica, transizione digitale, sviluppo economico, attività turistiche ed energia di Città metropolitana di Roma Capitale.