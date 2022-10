Roma, al via la Festa del Cinema

Si apre oggi la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 23 ottobre, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Gian Luca Farinelli, con la direzione generale di Francesca Via e la direzione artistica di Paola Malanga. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il Red Carpet e le sue sale per le proiezioni sarà il fulcro del programma dell’evento che tuttavia, come di consueto, si estende a molteplici location della capitale in una collaborazione con innumerevoli realtà culturali del territorio fra le quali il cospicuo programma tra proiezioni e incontri – a ingresso gratuito – presso la Casa del Cinema nel cuore di Villa Borghese che avrà fra gli ospiti Michel Hazanavicius, Marisa Paredes, Gianni Amelio, Mario Martone, Paolo Virzì, Ricky Tognazzi, Barbara Bouchet e Christian De Sica. In questo luogo simbolico si potrà ammirare “La memoria delle stazioni” realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione FS italiane, a cura della presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. Una raccolta di ‘arrivi di treni in stazione’ – in apertura di programma – della stessa durata della raccolta dei fratelli Lumière e ‘partenze di treni da stazioni’ – in chiusura della Festa del Cinema.

La cerimonia inaugurale di apertura si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alle ore 19:00 e sarà presentata da Geppi Cucciari. L’evento si aprirà con la consegna, da parte di Jeremy Thomas, del Premio alla Carriera al cineasta statunitense James Ivory che, con i suoi 32 lungometraggi, negli anni ha ricevuto quattro candidature all’Oscar per la regia e vanta un Oscar alla Miglior sceneggiatura per Chiamami con il tuo nome, film del 2017 di Luca Guadagnino.

Sarà proiettato il cortometraggio Luciano Pavarotti, la stella di Gianluigi Toccafondo, realizzato in occasione della posa della Stella dedicata a Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame di Los Angeles. La proiezione anticiperà la presentazione del film di apertura della Festa del Cinema di Roma 2022, Il colibrì di Francesca Archibugi (tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020) che porterà sul Red Carpet, insieme alla regista, Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Sergio Albelli e Alessandro Tedeschi. Inoltre, ci sarà un ospite d’eccezione, Marco Mengoni, che interpreterà live il brano di Sergio Endrico “Caro amore lontanissimo” che chiude il film della Archibugi. James Ivory, presenterà anche il suo nuovo lavoro. Si terranno i primi due episodi della docu-serie The Last Movie Stars diretta da Ethan Hawke e che vede Martin Scorsese come produttore esecutivo. La serie celebra la storia d’amore e il talento di Paul Newman e Joanne Woodward, protagonisti dell’immagine ufficiale della Festa del Cinema e di una retrospettiva a cura di Mario Sesti, con quindici titoli che coinvolgeranno La Casa del Cinema durante la diciassettesima edizione della Festa del Cinema. Una delle tre figli della coppia, Melissa Newman, sarà ospite oggi all’evento di inaugurazione all’Auditorium Parco della Musica.

Durante la cerimonia si terrà un minuto di silenzio in ricordo di Masha Amini diventata il simbolo della protesta contro l’inammissibile condizione delle donne iraniane nella quale sono violati i loro più elementari diritti. Protesta che vede la partecipazione solidale, tra le altre donne, di molte attrici.

Iraniana è anche la regista, fumettista, autrice del successo d’animazione Persepolis, Marjane Satrapi che presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema (nuova sezione competitiva della Festa del Cinema) sarà affiancata dall’attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana. Il Premio “Ugo Tognazzi” alla Miglior commedia sarà assegnato da una giuria presieduta da Carlo Verdone e composta dall’attrice Marisa Paredes e dall’autrice e attrice Teresa Mannino. Per il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas la giuria sarà presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dal regista Roberto De Paolis e dalla critica cinematografica Daniela Michel. Durante l’evento molti i titoli in proiezione, tra gli altri il nuovo film di Steven Spielberg, The Fabelmans – che sarà presentato in anteprima italiana proprio in questi giorni – gli ospiti, le presentazioni – come quella dell’attesa cult comedy BORIS 4, il 23 ottobre alla Festa del Cinema e ad Alice nella Città – e tra gli incontri aperti al pubblico quelli dal titolo ‘Dialoghi sul futuro del cinema italiano’ promossi dalla Fondazione Cinema per Roma in partnership con ANICA in cui si approfondiranno, suddivisi per comparti, i temi riguardanti il mondo del cinema e i suoi mestieri.

Marzia Onorato

redattrice L’agone