C’è il Premio Letterario Nazionale “EquiLibri”

Si torna a parlare del Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” e delle novità come la rubrica on line “Piazza Navona” a cura della presidentessa dell’omonima associazione, la Dott.ssa Chiara Ricci. Nel mese di giugno si è aperto il bando di concorso alla V edizione del Premio, come per la scorsa edizione, patrocinato dal comune di Anguillara Sabazia, indetto e promosso dall’Associazione Culturale “Piazza Navona”, con termine massimo di candidatura il prossimo 15 dicembre. Il bando è riservato a opere edite (comprese auto-pubblicazioni) in formato cartaceo ed E-book, le sezioni del premio sono: romanzo, saggistica, poesia, racconti, narrativa e racconti per l’infanzia (ragazzi dai 3 ai 14 anni). Inoltre, come anticipato, c’è una grande novità: la rubrica on line “Piazza Navona” che vedrà tra i prossimi ospiti tutti i vincitori della scorsa edizione di EquiLibri. La rubrica ha già iniziato a presentare gli autori vincitori della scorsa edizione del Premio e le loro opere con la possibilità di incontrarli virtualmente; il primo appuntamento è stato con Anna Genni Miliotti e il suo libro Un’aquila a New York seguiranno anche diversi incontri con tanti altri autori e autrici come, ad esempio, Roberta Castelli, Mauro Valentini, Gianluca Morozzi, Renato Scatà, Roberto Grammiccia. Sono certamente da evidenziare gli interessanti Incontri con l’Arte in cui, in uno dei prossimi, sarà ospite con una sua intervista il fotografo Chris Fallows, esperto di “squali volanti”. Chris Fallows è affascinato dagli squali da quando aveva 13 anni e si trasferì con i genitori a Città del Capo; ha pubblicato una serie di relazioni scientifiche sul loro comportamento. Il fotografo ha immortalato una vasta gamma di animali selvatici in diversi ambienti impegnativi ma è principalmente noto per le sue immagini di grandi squali bianchi. Lavorando tra arte e scienza, l’esperto di squali sudafricano crea stupefacenti foto monocromatiche della fauna selvatica e allo stesso tempo scopre nuove informazioni sul comportamento dei predatori.

Marzia Onorato

Redattrice L’agone