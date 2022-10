Insieme per la salute mentale

In questa giornata particolare ci sentiamo di dare il nostro contributo attraverso l’esperienza del nostro progetto di sostegno psicologico, Uno Spazio per Te,di cui sono referente e fondatrice.

La domanda che ci stiamo ponendo ha lo scopo di poter insinuare dentro ognuno di noi, un dubbio, rispetto a quello che stiamo facendo e quanto ci stiamo impegnando per preservare non solo la nostra salute mentale ma anche la nostra qualità di vita …e già perché questo non è un tema di predominio solo per noi psicologi o psicoterapeuti.

Lo slogan è sempre lo stesso: la salute mentale è un diritto di tutti, ma questo non riguarda solo le realtà private-sociali o quelle del servizio pubblico nazionale, che naturalmente nascono per preservarla, ma si rispecchia anche in ognuno di noi , nella misura in cui abbiamo una responsabilità personale nel prenderci cura delle persone, a partire da noi stessi, nella nostra unicità;

In questo sano processo di centratura, da non confondere con l’egocentrismo, il requisito indispensabile non è certo una laurea, ma la capacità di vedere l’altro e di riuscire a esprimere, attraverso le nostre relazioni contenuti portatori di umanità, solidarietà, empatia, buonsenso e soprattutto passione e amore per la vita in tutte le sue forme .

Queste qualità a loro volta affinché possano davvero portare un beneficio hanno necessità di essere accompagnate da gentilezza, rispetto e com-passione, che spesso viene confusa con un sentimento di pena che ha un significato completamente differente.

Ci sentiamo dunque onorati di poter essere promotori , di questo messaggio non solo attraverso le parole di questo articolo ma soprattutto con la nostra presenza sul territorio e con le nostre azioni quotidiane, in collaborazione con i contesti pubblici e privati con i quali condividiamo uno sguardo che va nella stessa direzione.

E dunque vogliamo ringraziare chi, da quando esistiamo sul territorio, ci sta sostenendo e affiancato in questa nostra mission, permettendo lo sviluppo. di un servizio nato e orientato proprio all’accessibilità e alla tutela del benessere e della salute mentale.

Un ringraziamento speciale a Don Luigi, Don Fernando e Don Donelio, che con la loro sensibilità, hanno dato una bellissima testimonianza di come la disponibilità alla condivisione di valori, va oltre il ruolo e può fare la differenza.

Ringraziamo il L’Agone e il presidente Giovanni Furgiuele che hanno sempre creduto in noi, fin dall’inizio , puntando cinque anni fa, su un cavallo da corsa all’epoca, sconosciuto.

Per concludere vogliamo rilanciare, proprio sulla base della nostra esperienza di condivisione, quello stesso dubbio, prima menzionato, affinché possa essere promotore di una maggiore consapevolezza su le infinite possibilità che ognuno di noi ha di poter apportare con il proprio contributo una maggiore autenticità, amabilità e benessere in questo mondo, affinché il diritto alla tutela della salute mentale non rimanga uno semplice slogan celebrato una volta l’anno, ma diventi una piacevole abitudine che mettiamo in atto, tutti i giorni della nostra vita.

Rosaria Giagu

psicologa psiconcologa