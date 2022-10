Roma Capitale al taglio del nastro alla “Casa delle Sementi della Valle dell’Aniene”

Il consigliere delegato all’Innovazione Tecnologica, Transizione Digitale, Sviluppo Economico, Attività Turistiche, Energia della Città metropolitana di Roma Capitale Alessia Pieretti ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della “Casa delle Sementi della Valle dell’Aniene” a Vallepietra, presso l’Ex Mulino del Comune metropolitano.

Il progetto è realizzato dall’Ente Parco dei Monti Simbruini, in collaborazione con l’ARSIAL, il DIBAF dell’Università della Tuscia, la 10° Comunità Montana e il Comune di Vallepietra rappresentato dal Sindaco, Flavio De Santis.

“Si tratta della nascita di un’importante centro per la tutela dell’agrobiodiversità, finalizzato al recupero e alla riproduzione delle risorse genetiche autoctone dell’area. La tutela e la conservazione delle tipicità locali è un tassello essenziale per la valorizzazione culturale ed economica delle produzioni tipiche del territorio, centrale per la prosecuzione e lo sviluppo dell’imprenditoria locale nel settore e la crescita complessiva di tutta l’area, sostenuta dalla Città metropolitana nel suo ruolo di coordinamento e sviluppo economico e sociale del territorio”. Alessia Pieretti, Consigliera delegata Città metropolitana di Roma Capitale.