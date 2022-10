A proposito dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto

“Sulla vicenda dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto è stata già presentata una proposta per il ripristino e proroga della pianta organica al 14 settembre 2024. Ovviamente è un tema che andrà inquadrato e riconsiderato nell’ambito di una valutazione complessiva dell’annoso tema della revisione della geografia giudiziaria”. E’ quanto dichiara il deputato della Lega, Alberto Bagnai, in riferimento anche alla protesta in corso ad Avezzano (L’Aquila), da parte degli avvocati.

“Sono vicino agli avvocati e a tutte le persone che, a vario titolo, sono coinvolte nell’ambito dei tribunali minori abruzzesi”, spiega Alberto Bagnai, “La vicenda è attenzionata da tempo e, come già concretamente dimostrato in passato, non abbandoneremo i tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Su questo tema è stato presentato l’emendamento 17.0.2 testo 2 Bagnai Pillon al decreto-legge “reclutamento PNRR”, con cui si prorogava fino alla fine del 2024 l’applicazione delle modifiche inerenti alle circoscrizioni giudiziarie di Chieti e L’Aquila”.

“Mi associo alle proteste che giungono dal territorio”, conclude Alberto Bagnai, “Ma è importante accompagnarle con una strategia propositiva. Dobbiamo trovare insieme una proposta che, per essere accolta dal Governo, inquadri le istanze che arrivano dal territorio in un ripensamento complessivo della riforma della geografia giudiziaria che, è bene ricordarlo, è stato un tassello di una strategia complessivamente fallimentare, quella dell’austerità montiana”.