Palazzo Chigi si trasforma in una casa degli spettri per la notte di Halloween

“Palazzo Chigi non è solo arte e cultura ma è sempre più un punto di riferimento e di aggregazione della città di Ariccia. Ecco perché quest’anno abbiamo deciso che per la notte di Halloween, la storica dimora si trasformerà in una casa degli spettri per ospitare l’evento più spaventoso di sempre per grandi e piccoli” lo dichiara Anna Lory Di Felice Consigliere Comunale di Ariccia delegata a Palazzo Chigi.

“Nel corso della serata sarà messo in scena uno spettacolo teatrale itinerante nelle misteriose sale del Palazzo. Tra divertimento, suspense e colpi di scena gli spettatori incontreranno fantasmi e personaggi particolarissimi. Il tutto accompagnato da un buffet e da un’atmosfera spettrale. Siamo certi – conclude Di Felice – che portare a Palazzo Chigi eventi di questo tipo sia una scelta coraggiosa ma anche importante per avvicinare sempre di più i cittadini e i turisti alla storia e all’arte ariccina anche in maniera molto più leggera”.

L’appuntamento, in maschera, è per lunedì 31 ottobre a Palazzo Chigi. Lo spettacolo, della durata di circa 1h20, verrà replicato tre volte alle 18:00, alle 20:00 e alle 22:00, il costo del biglietto è di 12€ per gli spettatori dai 10 anni in su e di 5€ per i bambini dai 5 ai 10 anni.

La prenotazione è obbligatoria.