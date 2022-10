Città metropolitana a Marino per la sagra dell’uva

Si sono svolti i festeggiamenti della 98esima Sagra dell’Uva, con la prima edizione del Palio Città di Marino, una competizione tra i rioni della città, che si sono sfidati in giochi popolari. Il senso del Palio è stato quello di richiamare a tradizioni popolari troppo spesso dimenticate.

“Quasi un secolo di storia per questa che possiamo definire la “Sagra delle Sagre”, un appuntamento imperdibile ormai conosciuto anche oltre i confini nazionali. Il nostro territorio metropolitano regala unicità e peculiarità non replicabili in altre terre. Manteniamo tradizioni secolari che attirano turisti da tutta Italia e che rafforzano il senso di appartenenza di ogni campanile. Ringrazio il Sindaco Stefano Cecchi, la sua giunta, le istituzioni presenti e i cittadini di Marino per la cordiale ospitalità e per averci fatto apprezzare una delle più belle tradizioni dei Castelli Romani.”

Damiano Pucci, Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma