Città metropolitana al 45° anniversario dell’omicidio di Walter Rossi

Il Consigliere delegato di Città metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di commemorazione per il 45° anniversario dell’omicidio di Walter Rossi, nella piazza che porta il nome del ragazzo ucciso nel 1977 per mano fascista.

“È sempre un dovere ricordare le vittime di un periodo storico fortemente caratterizzato dalla violenza fascista.

Walter Rossi fu vittima di un inseguimento, a seguito della protesta organizzata per il ferimento di un’altra ragazza, Elena Pacinelli. La difesa dei valori dell’antifascismo è un dovere costituzionale che ogni giorno, nello svolgimento dei nostri compiti istituzionali, dobbiamo rispettare e far vivere nell’amministrazione delle nostre comunità. Il dovere della memoria è essenziale per una società fondata su libertà e diritti”.

Cristina Michetelli, Consigliera delegata Città metropolitana di Roma Capitale.