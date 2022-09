Minnucci: «Investimenti importanti per l’Asl Roma 4»

Gli investimenti della Regione per la sanità del territorio

«Arrivano ottime notizie – racconta il consigliere regionale Emiliano Minnucci – per il nostro territorio dal nuovo piano di investimenti in edilizia sanitaria. Si tratta di una manovra imponente che mette in campo risorse totali per oltre 414 milioni di euro. Sono molto soddisfatto delle voci che riguardano gli investimenti nella Asl Roma 4: oltre due milioni e trecentomila euro a Bracciano per la realizzazione di una struttura assistenziale per la prevenzione, la tutela, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l’inserimento scolastico e sociale dei soggetti in età evolutiva ed oltre seicentomila euro a Fiano per la realizzazione di una struttura assistenziale per persone affette da disturbo dello spettro autistico. Nel quadro generale di un enorme sforzo previsto queste specifiche iniziative nella Asl RM4 vanno ad inserirsi nella fattispecie di percorsi atti a supportare soggetti con fragilità al recupero di socialità ed autonomia».