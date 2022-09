White Integrale22, ecco la nuova dedicata alle opere di Canova

Dopo il debutto nazionale nell’ambito di Festival Dancescreen in the land, la compagnia internazionale Mandala Dance Company, diretta da Paola Sorressa, sarà in scena il 20 e il 21 settembre, all’interno degli spazi di Canova 22 (Roma), con la nuova produzione White Integrale22 dedicata ad Antonio Canova (in coproduzione con il Festival Dancescreen). Un viaggio attraverso le opere di Antonio Canova dedicate al femminile. Da Ebe alla Maddalena, da Amore e Psiche alle Tre Grazie, con uno sguardo e una sensibilità femminile e autorevole, la coreografa Paola Sorressa omaggia con questo cameo il Grande Maestro del bianco marmoreo attraverso la sua ricerca estetica e l’interpretazione delle sue danzatrici.