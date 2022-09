A Trevignano c’è il “Concerto per la Pace…Insieme si può”

Riceviamo e pubblichiamo -Sabato 17 settembre alle ore 21.00, piazza del molo – Trevignano Romano.

Gli eventi che stiamo vivendo ormai da molti mesi vicino ai nostri

confini e quelli che viviamo da sempre in vari posti nel mondo ci

inducono a considerare la Pace un obiettivo mai completamente raggiunto, anzi sempre di più difficile realizzazione. Varie iniziative si sono articolate soprattutto in questi ultimi mesi in cui la guerra è molto vicina ai nostri confini ma crediamo non si debba “mollare” un percorso che attraverso molteplici iniziative possa tenere “alta l’attenzione”…Questi sono i presupposti che hanno indotto Generazione Musica a realizzare uno spettacolo musicale dedicato alla Pace; “Concerto per la Pace…Insieme si può”. L’evento, che attinge dalla musica italiana ed internazionale, si svolgerà sabato 17 settembre alle ore 21.00 a piazza del molo a Trevignano Romano.

L’evento rientra nella manifestazione “Insieme si può” organizzata dal comune di Trevignano Romano e dalla Misericordia di Bracciano che dal pomeriggio presenterà alla popolazione i progetti dell’associazione Misericordia e le procedure di BLS/BLSD, disostruzione adulta e pediatrica…

Durante la serata, a ingresso gratuito, verranno raccolte delle offerte liberali a favore della Caritas di Trevignano Romano per sostenere le famiglie in difficoltà.