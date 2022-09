La prima volta di Carlo III

Primo discorso ufficiale di Carlo III, che dura comunque pochi minuti, otto appena. “Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita”, questo l’esordio. Poi, il ricordo di Elisabetta II: “Un’ispirazione e un esempio per me e la mia famiglia, ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza”.

Carlo III ha anche parlato di come i “nostri valori devono restare saldi e costanti”, nonostante “cambiamenti e sfide”. Di come la morte della regina ha portato “grande tristezza e un senso di abbandono in tutti”. E infine: “Prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà rispetto e amore”.