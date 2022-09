Latina, Damiano Coletta confermato sindaco

Damiano Coletta, esponente del centrosinistra, e’ stato confermato dalle urne sindaco di Latina. Ieri, nel capoluogo pontino, si sono svolte nuove elezioni in 22 delle 116 sezioni, dopo che alcuni candidati del centrodestra – non eletti alle amministrative dell’ottobre 2021 – hanno presentato ricorso al Tar del Lazio. I giudici hanno riscontrato presunte irregolarita’ in 22 sezioni e quindi e’ stato necessario richiamare al voto 20.300 elettori. All’esito dello spoglio – terminato nella mattinata, nelle sezioni 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85,86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109 e 110 – gli elettori hanno riconfermato Coletta che sfidava, principalmente, il candidato del centrodestra Vincenzo Zacchero, anche se erano di nuovo in corsa tutti gli aspiranti sindaci dell’ottobre del 2021. La ripetizione del voto ha riguardato presunte irregolarita’ nello spoglio del primo turno, quando Coletta aveva ottenuto il 35,6 per cento dei voti e Zaccheo il 48,3 per cento.