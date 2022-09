Regione, la settimana griffata Minnucci

Sanità. Presentato, ieri in conferenza stampa, un ulteriore piano di investimenti in edilizia sanitaria pari a 415 mln/€ per gli ospedali del #Lazio.

ASLROMA4. Investimento di 2,3 mln/€ a Bracciano per la realizzazione di una struttura assistenziale per la prevenzione, la tutela, la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l’inserimento scolastico e sociale dei soggetti in età evolutiva.

ASLROMA4. Fondo di 600mila/€ a Fiano Romano per la realizzazione di una struttura assistenziale per persone affette da disturbo dello spettro autistico.

Imprese. 200 mln/€ messi a disposizione dalla Regione #Lazio sotto forma di bonus e aiuti a fondo perduto per superare la crisi pandemica e, ora, quella dovuta al caro bollette e per lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e nuova occupazione.

Ci vediamo nei prossimi appuntamenti per sostenere, tutti insieme, i candidati della nostra coalizione “Italia Democratica e Progressista” impegnati nella campagna elettorale. (Emiliano Minnucci)