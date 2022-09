Manziana fra parole e politica

Riceviamo e pubblichiamo – Bella serata ieri a Manziana di confronto in piazza, parlare, ascoltare, confrontarci…. il nostro modo di fare politica….

Carichi di entusiasmo ci avventuriamo in questa campagna elettorale che vede contrapposte due visioni di futuro, di società….

Diritti civili e ambiente i due argomenti che dal cuore attraversano le nostri menti e fanno muovere le nostre gambe per consegnare un #mondomigliore ai nostri figli….

Il 25settembre voto PD scegli da che parte stare.

Un grazie ai candidati Marianna Madia Alessandra Clementini e Alessandro Mazzoli ed ai consiglieri regionali Michela Califano ed Emiliano Minnucci per la loro presenza.