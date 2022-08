Riceviamo e pubblichiamo – Fino alle 12 del 13 ottobre a Cerveteri è possibile presentare domanda per chiedere il contributo per i libri di testo per l’anno scolastico 2022–2023.

Un’opportunità importante, potete trovare la modulistica al link https://bit.ly/3OzFt1C

Modalità d’invio comunecerveteri@pec.it, oppure all’ufficio protocollo del Comune, al parco della Legnara.