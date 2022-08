Canale ha omaggiato i Santi Patroni

Con la tradizionale processione per le vie del paese presieduta dal Vescovo della diocesi, mons. Romano Rossi, si sono conclusi i festeggiamenti patronali dedicati a San Bartolomeo e Santa Calepodia. Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, Canale si è ripresa le sue feste e soprattutto il suo tradizionale palio delle Contrade, giunto alla 52^ edizione. Un’estate in cui timidamente sono riprese le numerose sagre organizzate dai rioni e dalle varie associazioni, che hanno fatto registrare ogni settimana il tutto esaurito, coronata dalla festa per eccellenza per i canalesi, ovvero la Corsa del Bigonzo, vinta quest’anno dalla Contrada Carraiola. In linea di continuità con il passato, i festeggiamenti patronali sono stati organizzati in sinergia con la locale Pro Loco, con la Parrocchia e con un comitato costituito da quarantenni, quest’anno identificato nei nati nell’anno ’82. Gli eventi, che hanno preso il via il 18 agosto, hanno ravvivato le serate canalesi con un programma quest’anno intelligentemente organizzato con un profilo contenuto, nel rispetto del difficile periodo economico e sociale che stiamo vivendo. Va dato merito agli organizzatori che, quanto risparmiato in termini di fasto, è stato compensato abbondantemente da uno spirito vivace ed entusiastico con cui si è inteso fare festa.

Lo stesso palio, caratterizzato dall’endemico antagonismo tra le contrade, ha sciolto la tensione della contesa in una festa collettiva dove a prevalere è stato il fairplay e il vero spirito dell’appartenenza a un’unica comunità propensa a ritrovarsi insieme nel presupposto della spensieratezza, ma anche della condivisione.

Un particolare non può passare inosservato: il primo cittadino, schierato con la sua Protezione Civile a gestire l’organizzazione dei festeggiamenti, e il Parroco, che ha partecipato al corteo storico in costume medievale, sono stati la metafora di come le istituzioni possano davvero connotarsi con la collettività, fondendosi in un unico spirito di appartenenza.

Ma l’estate non è ancora finita a Canale; l’1,2 e 3 settembre prossimi sarà la volta di Montevirginio con la festa patronale di Sant’Egidio, per trovare una conclusione con la tradizionale festa della Madonna del Soccorso, che si terrà l’ultimo fine settimana di settembre. Chi ha voglia di divertirsi e respirare aria di festa è avvertito!

Ludovica Di Pietrantonio

Redattore L’agone