Uccisa la figlia di Dugin, l’ideologo di Putin, la sua auto è esplosa in viaggio nei pressi di Velyki Vyazomi, a poca distanza da Mosca. Si ipotizzam un attentato, il padre della donna è considerato l’ideologo che sta ispirando la politica di Vladimir Putin. Pare fosse lui il vero obiettivo, ma all’ultimo momento non è salito in auto con la figlia. Secondo il leader della Repubblica popolare filorussa di Donetsk, Denis Pushilin, ci sono “terroristi del regime ucraino” dietro l’incidente.