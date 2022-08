Città metropolitana, solidarietà alla Cooperativa Agricoltura Nuova

La Città metropolitana esprimendo solidarietà per il rogo che ha interessato la Cooperativa Agricoltura Nuova, è vicina ai volontari e quanti ogni giorno si impegnano a contrastare le diseguaglianze e creare opportunità lavorative a disabili e persone fragili. L’Ente metropolitano lavorerà al fianco di Roma Capitale, che ha già intrapreso iniziative per il recupero delle parti danneggiate dall’incendio. La Città metropolitana di Roma è costantemente in contatto per seguire la vicenda e in questi giorni ci sarà un incontro con i responsabili della struttura assieme ai lavoratori.