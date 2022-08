Ladispoli, voto assistito politiche, gli orari per il rilascio dei certificati

In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, la Asl Roma 4 garantisce il rilascio dei certificati di esercizio al voto assistito a favore degli elettori fisicamente impediti e non deambulanti che potranno essere richiesti al servizio di Medicina legale Distrettale tra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022. L’orario di apertura al pubblico dell’ambulatorio medico-legale è il seguente: giorni feriali per la sede di Cerveteri ore 9:00 -12:00, per la sede di Ladispoli ore 14:00 -17:00. Sarà possibile prenotare l’appuntamento per ottenere la certificazione contattando il numero 06/96669716 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30).

Nei tre giorni precedenti le elezioni:

giovedì 22 settembre dalle 9:00 alle 12:00 a Cerveteri in via Madre Maria Crocifissa Curcio 3;

venerdì 23 settembre dalle 14:00 alle 17:00 al Poliambulatorio in via Aurelia;

sabato 24 settembre dalle ore 9:00 alle 13:00 a Cerveteri in via Madre Maria Crocifissa Curcio 3.

Per visionare la comunicazione della Asl Rm4 https://www.comunediladispoli. it/voto-assistito-politiche- 2022-gli-orari-per-il- rilascio-dei-certificati/ notizia