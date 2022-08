Pd, Letta capolista alla Camera in Lombardia e Veneto

La direzione nazionale del Pd ha approvato con 3 voti contrari e 5 astenuti le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni. Il leader dei Pd, Enrico Letta sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano e il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. P

Così il segretario del Pd: “Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento. Potevo imporre persone “mie’ ma non l’ho fatto perché il Partito è comunità”. Letta ha anche detto di aver chiesto personalmente sacrifici ad alcuni. “Mi è pesato tantissimo -ha rimarcato – Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Il rispetto dei territori è tra i criteri fondanti delle scelte”.