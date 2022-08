L’indecifrabilità d’una certa politica

C’è il rischio ci possano essere più partiti che elettori, il 25 settembre: sono 81 finora i loghi registrati, roba da non crederci se solo non li avessimo visti coi nostro occhi. E mentre spuntano i nomi più disparati nel totonomine, da Mastrangelo a Borselli, e Forza Italia pensa all’ex attaccante del Milan e del Napoli Beppe Incocciati, e “corre” pure Gina Lollobrigida (che a 95 anni è candidata a Latina per Italia sovrana popolare), Giorgia Meloni si dice “fiera della fiamma” e aggiunge che “noi siamo per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno”. I dem dal canto loro puntano su lezioni ai bambini, spesa ai nonni e cocomerate di condominio per la caccia ai voti. E intanto Silvio Berlusconi, dal canto suo, si assiepa sulle gradinate del “Brianteo” per assistere al debutto del “suo” Monza in serie A. Ma la squadra perde in casa…

Massimiliano Morelli