Sono arrivate allo Spallanzani le prime dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie che sonoù previste per il Lazio. Ad annunciarlo è stato l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. «C’è la circolare del ministero della Salute per le categorie arruolabili alla somministrazione, che potrà partire già lunedì 8 agosto», spiega il relegato della giunta Zingaretti. In totale, in tutta la penisola, stanno arrivando 16 mila dosi, 1.200 solo nel Lazio.