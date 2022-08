La settimana in Regione firmata Emiliano Minnucci

Bilancio. Approvato, in Consiglio Regionale, l’assestamento di bilancio per l’anno corrente che serve per finanziate tutte le attività che richiedono, dopo 6 mesi, di avere risorse aggiuntive per raggiungere gli scopi.

Autismo/1. Nell’ambito dell’assestamento di bilancio sono state previste maggiori risorse per le famiglie di minori nello spettro autistico, a basso reddito, garantendo così ulteriori terapie e servizi.

Autismo/2. In commissione “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare” è stato approvato il nuovo regolamento più semplice e meno “burocratico” che disciplina gli interventi a sostegno delle famiglie dei minori nello spettro autistico fino al 12° anno di età.

Imprese/1. 15mln/€ sono messi a disposizione dalla Regione Lazio per finanziare le reti di imprese e le aziende di vari settori.

Imprese/2. Prende corpo il Patto generazionale grazie agli incentivi per il ricambio generazionale nelle aziende senza gravare sulle imprese in termini di maggiori oneri burocratici.

Scuola. Bando “Sapere i sapori”: ammesse 90 scuole e coinvolti circa 10.300 alunni grazie a 40 visite in fattoria didattica, 99 tra incontri formativi e laboratori sensoriali, mentre 35 istituti si doteranno di un proprio orto scolastico.