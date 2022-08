Stasera, al Parco della Legnara

Riceviamo e pubblichiamo – Risate e divertimento questa sera al Parco della Legnara con la compagnia La Valigia dell’attore.

Un omaggio al cabaret, a quello di oggi e a quello di un tempo, senza far mancare omaggi a chi dell’avanspettacolo ne è stato il pioniere: da Lino Banfi, al trio Lopez-Solenghi-Marchesini a tanti altri.

Inizio ore 21:30

L’ingresso è gratuito e il divertimento è assicurato!

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 continua all’interno di Parco Vannini con un concetto astratto e immaginario che raggruppa storie di altri mondi raccontati attraverso il viaggio e il digitale: 𝐕𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 è il tema di questa seconda giornata!

Non perdete l’installazione artistica permanente 𝐑𝐨𝐬𝐞𝐭𝐭𝐚, a cura della Compagnia Lacasadargilla. Per tutta la sera potrete ascoltare in cuffia la vostra storia preferita ed entrare in un universo sonoro fatto di insolite suggestioni.

ore 18 il laboratorio per bambini 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐑𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢, a cura di Chien Barbu Mal Rasè.

ore 20 𝐅𝐢𝐚𝐛𝐞 𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 di Teatro Delle Apparizioni. Un progetto di ricerca dedicato ai più piccoli in cui si fondono teatro di narrazione e teatro di figura.

ore 20:45 L’attrice Desy Gialuz incontra i piccoli spettatori

ore 21 𝐈𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨 di Daniele Parisi. Una drammaturgia musicale composta sulla scena, grazie all’utilizzo di una loop station con cui vengono incisi dal vivo i quadri sonori.

ore 22:15 Giulia Nervi si esibirà con 𝐃𝐢𝐯𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐤𝐮𝐥𝐞𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐍𝐞𝐫𝐯𝐢, un insieme di monologhi comici e canzoni umoristiche inedite.

ore 23 Formiche di Vetro -Teatro chiuderà il secondo giorno con 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐧𝐞, un’allegra-allegoria della vita sotto il Vesuvio.