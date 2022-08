Municipio XV, Corso Francia, Torquati-Chirizzi (Mun.Xv): “Dall’8 agosto lavori di rifacimento segnaletica”

“Prenderanno il via il prossimo lunedì i lavori disposti dal Dipartimento Simu di rifacimento della segnaletica orizzontale di Corso Francia da Via Valdagno alla fine di Ponte Flaminio, in entrambi i sensi di marcia.

In particolare, dall’8 al 26 agosto, esclusivamente in orario notturno, gli interventi riguarderanno il tratto da Via Valdagno fino alla fine del Ponte Flaminio in entrambi i sensi di marcia, con l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h e riduzione della carreggiata.

Dall’8 al 10 agosto invece i lavori, che si svolgeranno in orario diurno e con l’istituzione del divieto di sosta, interesseranno i seguenti tratti: da Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione Roma dal civ. 247 al civ.221 (altezza semaforo inversione di marcia); a Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione Roma dal civ. 209 al civ. 201; da Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione Roma dal civ. 193 al 183

Nella giornata dell’11 agosto invece, in orario diurno e con istituzione del divieto di sosta, gli interventi riguarderanno il tratto di Corso Francia, area parcheggio su strada laterale direzione fuori Roma, dal civ. 176 al civ. 200 e dal civ. 214 al civ. 222.

Con un grande lavoro congiunto tra amministrazioni continuiamo a lavorare per il nostro territorio; grazie a tutte le squadre a lavoro e alla cittadinanza a cui chiediamo come sempre di collaborare affinché gli interventi possano svolgersi nei tempi e nelle modalità previste”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.