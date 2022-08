Lanuvio, prosegue il disservizio idrico

“Purtroppo il problema di abbassamento della pressione e della mancanza d’acqua in via Gramsci e nelle strade adiacenti persiste. L’Acea ha fatto sapere che tali problemi sono causati da un disservizio Enel. Tuttavia, sempre Acea ha predisposto un servizio di stazionamento autobotti in Piazza XXV Aprile per ridurre il disagio. Inoltre ci hanno assicurato che stanno continuando a lavorare per la risoluzione della problematica. Per informazioni è possibile contattare il numero verde Acea 800-130-335”. Così in una nota Mario Di Pietro Assessore ai Lavori Pubblici di Lanuvio