Bracciano, Vico, Castelgandolfo, le acque dei laghi sono pulite

Le acque dei laghi di Bracciano, Vico e Castel Gandolfo sono pulite: a dirlo sono le analisi commissionate da AICS Ambiente e realizzate lo scorso 13 e 14 luglio da laboratorio accreditato, in piena stagione estiva dunque. ll responso benevolo delle analisi effettuate a 30 metri dal Fosso della Lobbra, Fosso di Grotta Renara, Fosso di Via della Rena a Trevignano, zona ‘Acquedotto’ ad Anguillara per quel che riguarda il lago di Bracciano. Nel lago di Vico i 2 prelievi a 30 metri da riva tra lo Spinaceto e Pantacce e tra il ristorante “Ultima spiaggia” e lo stabilimento “Riva Verde”/”Riva azzurra”. Mentre nel lago di Castel Gandolfo, prelievi effettuati nei punti con coordinate 41.75801895815566, 12.656760905849561 ed anche con coordinate 41.75406468775489, 12.652218874107763. «In tutti i casi, le analisi hanno rilevato limiti di Escherichia Coli e Colibatteri quasi assenti, in alcuni casi completamente assenti! Confermando la validità di un protocollo che sposta, o aggiunge a quelli effettuati dinanzi il fosso, il punto di prelievo a 30 metri dallo sbocco del fosso», spiega Andrea Nesi, responsabile nazionale di AICS Ambiente.

Nel dettaglio, laddove il limite di legge di Escherichia Coli e di Enterococchi è, rispettivamente, di 1000 e 500 UFC per 100 ml d’acqua, le analisi effettuate a 30 metri dai fossi del lago di Bracciano hanno rilevato una presenza di: 0 UFC di Escherichia Coli e 0 UFC di Enterococchi in corrispondenza di Fosso della Lobbra; 0 UFC di Escherichia coli e 0 di Enterococchi in corrispondenza di Fosso di Grotta Renara; 10 UFC di Escherichia Coli e 0 di Colibatteri in corrispondenza di Fosso di via della Rena a Trevignano, mentre in zona Acquedotto 20 UFC di Escherichia Coli e 30 di Colibatteri .Nel lago di Vico invece 0 UFC di Escherichia Coli e 0 di Colibatteri tra lo Spinaceto e Pantacce e 0 UFC di Escherichia Coli e 0 di Colibatteri tra il ristorante “Ultima spiaggia” e lo stabilimento “Riva Verde”/”Riva azzurra”. Infine, nel lago di Castel gandolfo, 0 UFC di Escherichia Coli e 0 di Colibatteri nel punto con coordinate 41.75801895815566, 12.656760905849561 e 0 UFC di Escherichia Coli e 0 di Colibatteri nel punto con coordinate 41.75406468775489, 12.652218874107763.