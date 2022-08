Ladispoli, via del Tritone, c’è l’ordinanza per lo sgombero delle roulotte

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che, con l’ordinanza n.94 firmata questa mattina, il sindaco Alessandro Grando ha disposto lo sgombero dell’area di parcheggio ad uso pubblico di Via del Tritone. Lo sgombero dovrà avvenire entro e non oltre il 9 agosto 2022. “L’area in questione – ha commentato il Sindaco – è permanentemente occupata da mezzi di pernottamento senza autorizzazione e versa in uno stato di degrado segnalato più volte dai cittadini residenti. Si tratta di un intervento mirato poiché si è venuta a creare una situazione che causa problemi sia al decoro che alla sicurezza urbana, senza contare i rischi igienico sanitari. L’area, infatti, non è attrezzata per la sosta prolungata dei veicoli e l’accampamento di persone”.