CNA Sostenibile, a settembre nuovo corso Aso

CNA Sostenibile ha appena consegnato gli attestati ad altre sei allieve già dipendenti di studi odontoiatrici, che hanno frequentato il corso per Aso per conseguire la qualifica – diventata, come è noto, obbligatoria – e poter quindi continuare a lavorare. Nel loro caso, trattandosi di persone con contratto di assunzione, è stata peraltro colta l’opportunità del finanziamento del Fondo interprofessionale Fart a copertura di parte delle spese sostenute per la formazione.

L’organizzazione dell’offerta formativa non si ferma. Nel mese di settembre, CNA Sostenibile darà il via a un nuovo corso per Aso, rivolto anche a persone interessate a ricercare un’occupazione in questo campo e perciò ad acquisire le competenze richieste.