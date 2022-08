Bracciano triathlon, sulle sponde del lago sono arrivati 230 atleti

Si è chiusa con un successo di oltre 230 l’evento dedicato al triathlon a Bracciano svoltosi nel fine settimana. Un percorso messo in piedi dall’organizzazione dell’associazione aportiva Guida Sicura con il patrocinio del Comune di Bracciano e la collaborazione di polizia locale e provinciale, protezione civile, associazioni di volontariato e Polizia di Stato. ”

“Bracciano Sprint Rank ” è stata un importante occasione per rilanciare gli sport acquatici nel lago. Motivo che ha spinto il sindaco Marco Crocicchi a spendere parole di elogio per gli organizzatori. Per la cronaca ha vinto Matteo Carlo Perri, atleta della Minerva Roma, con un tempo di 58 minuti e 50 secondi.