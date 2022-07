Regione Lazio, assestamento di bilancio, parla Daniele Leodori

“Con l’approvazione di questo assestamento di bilancio andiamo incontro alle nuove esigenze delle imprese del territorio più penalizzate dagli effetti delle crisi provocate dalla guerra in Ucraina e dall’emergenza siccità. In particolare grazie ad un ristoro da 1,5 mln rispondiamo alle richieste di una categoria come quella dei pescatori che sta affrontando grandi difficoltà a causa degli aumenti relativi al costo del carburante. Un altro emendamento importante è quello a relativo ai consorzi di bonifica colpiti dalla siccità di questi ultimi mesi per i quali destiniamo un sostegno economico e strumentale di circa 1mln di euro. Nell’assestamento di bilancio abbiamo inserito poi misure a favore della stabilizzazione degli operatori precari dell’ASP S.Alessio, che da anni svolgono attività di assistenza di inclusione sociale dei disabili visivi, e alla Fondazione S.Stefano. Infine sono stati approvati interventi di sostegno per le imprese agricole di piccole dimensioni e per le famiglie dei minori, fino a 12 anni di età, con disturbi dello spettro autistico”.

Così in una nota il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.