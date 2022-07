Sanità, D’Amato: “Il Lazio corre sul Pnrr”

“Il Lazio corre veloce sulla Missione 6 del PNRR, la Centrale acquisti regionale ha bandito una nuova gara comunitaria di circa 10 milioni di euro per l’acquisizione di angiografi di ultima generazione per tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio. Questa gara si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento del parco tecnologico e delle grandi macchine per i nostri ospedali. Con questa indizione salgono a 5 le procedure avviate, di cui una già aggiudicata in soli 50 giorni, ovvero quella relativa agli acceleratori lineari. Il rinnovamento tecnologico è fondamentale per avere una maggiore precisione, con una minore esposizione e con tempistiche più rapide”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.