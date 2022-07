Incidente mortale, avvenuto verso l’ora di pranzo, sulla strada che porta a Civitavecchia. A restare uccisa (in un tamponamento a catena) una ventisettenne romana, Lucrezia Natale, che sta andando a bordo di una Fiat 500 insieme ad altri tre amici (tutti soccorsi in codice rosso, ma non in pericolo di vita) al concerto di Jovanotti. Al momento dell’impatto la visibilità era ridotta da un incendio di sterpaglie. I feriti sono stati trasportati all’Aurelia hospital.