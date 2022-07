Alessandro Belliere nel comprensorio Sabatino

Riceviamo e pubblichiamo – Ieri abbiamo accolto nel ns territorio Alessandro Belliere che partito (a piedi per il suo e nostro vaggio) a maggio da Palermo raggiungerà Bologna a settembre. l’Asd traildeiduelaghi ha accolto il camminatore dal bivio di settevene accompagnandolo fino alla piazza del Comune di Anguillara Sabazia dove ad accoglierlo era la delegata del sindaco Roberta Vittorini. Oggi sempre accompagnato dai camminatori dalla ASD traildeiduelaghi, insieme all’associazione “Camminare per Unire” Alessandro Ballière ha raggiunto Bracciano anche qui accolto dall’amministrazione comunale, dove ad attenderlo nella cornice della Piazza IV Novembre e successivamente nella sala consigliare, l’Assessora Emanuela Viarengo e la Consigliera Giorgi Gessica. Dopo un breve saluto degli Amministratori, Alessandro ha raccontato la sua storia ed esperienza maturata in questi anni. Domani inizia il percorso sardo fino ad agosto per poi ritornare a Bracciano e proseguire verso Capranica.

L’agone nuovo, presente, ringrazia Alessandro Ballière che con i suoi 89 anni, porta entusiasmo, energia e voglia di unire conoscenze e le culture raccolte nel suo giro Italiano.