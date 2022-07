La storia nelle medaglie regalate a Palazzo Chigi

“Vogliamo ringraziare Giuseppe Mura, Amministratore unico della società LUBEA srl, per aver donato al complesso di Palazzo Chigi, due medaglie estremamente rare appartenute al Maresciallo del Conclave Agostino III Chigi e recanti lo stemma Chigi Della Rovere – Barberini. Questa donazione amplia la collezione di reperti appartenuti alla famiglia Chigi e che ospitiamo all’interno del complesso museale e ne aumenta il valore storico e il già considerevole prestigio. Il sostegno di collezionisti come il dott. Mura è di vitale importanza per la conservazione e lo sviluppo delle nostre aree museali e consente all’amministrazione di continuare a lavorare per far conoscere Ariccia anche per il suo valore storico-culturale al di fuori del nostro territorio”. Così in una nota il sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli e Anna Lory Di Felice Consigliere Comunale con delega a Palazzo Chigi.