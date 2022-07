Di Berardino (Regione) sottoscrive “Presenti! A scuola in sicurezza”

“Ho sottoscritto insieme a INAIL e Ufficio Scolastico regionale (USR) un Protocollo per la realizzazione di “Presenti! A scuola in sicurezza”, un progetto che ci permette di portare il tema della sicurezza nelle scuole per informare, sensibilizzare i più giovani, promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e del benessere psico-fisico nel mondo della scuola, attraverso l’acquisizione di valori e comportamenti consapevoli, con l’utilizzo di metodologie digitali innovative, in grado di coinvolgere attivamente insegnanti e allievi, nella progettazione e realizzazione di Serious Game. Per veicolare specifici contenuti formativi, sfruttando i vantaggi della Gamification, i games si svilupperanno secondo modalità interattive dirette e indirette come narrazione accattivante, fasi di puro gaming, quiz-game, gruppi di discussione, per favorire il maggiore coinvolgimento da parte degli studenti e delle studentesse e la maggiore personalizzazione dei contenuti sul gruppo classe. E’ indispensabile puntare sulla prevenzione, per rendere più consapevoli oggi i giovani che sono i cittadini e lavoratori del domani sul tema della salute e della sicurezza, in questo modo mettiamo in pratica quanto previsto dalla legge regionale del Lazio “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo” in tema di formazione in favore di studenti e docenti all’interno delle scuole”.

Lo dichiara in una nota l’assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.